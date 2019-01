Gioca da favorita, mercoledì in Coppa Italia, la Juventus, a cui però tocca una sfida delicatissima a Bergamo, contro l'Atalanta. Sia per il gran momento dei nerazzurri (clamorosa la rimonta, da 0-3 a 3-3 con cui hanno beffato la Roma domenica) sia per via dei precedenti: nelle ultime quattro sfide all'Atleti Azzurri sono arrivati tre pareggi e una sola vittoria bianconera. Gli analisti SNAI danno a 2,05 il successo della Juve, a 3,80 quello dei bergamaschi e a 3,30 un altro pari. Per la cronaca, i tre pareggi di Bergamo sono arrivati tutti con lo stesso risultato, 2-2, finale dato a 14 per la gara di mercoledì sera e che ben si accorda con le tendenze offensive di entrambe.