Ci siamo: 95 giorni dopo l'ultima volta, torna il calcio. Alle 21.00, i riflettori dell'Allianz Stadium di Torino si illumineranno sul ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. La Juve ospita il Milan in uno stadio a porte chiuse: si riparte dall'1-1 dell'andata.



LA JUVE - Come vi abbiamo raccontato ieri, Maurizio Sarri ha scelto Miralem Pjanic. Sarà il bosniaco il regista titolare, con Bentancur che 'scala' e torna nel suo ruolo naturale di mezzala. A completare il centrocampo ecco Blaise Matuidi, con Khedira in panchina. In difesa, Danilo è in vantaggio su Cuadrado: farà reparto insieme a De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, linea difensiva davanti a Buffon. In attacco, Douglas Costa completa il tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo.



IL MILAN - Novità, invece, in casa Milan, dove Stefano Pioli deve fare a meno degli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Rossoneri dunque in campo con un 4-2-3-1: Calabria agirà sulla sinistra, mentre Conti sarà il terzino destro. In difesa, al fianco di Romagnoli ci sarà Kjaer. A centrocampo spazio alla diga Bennacer-Kessie, con il tridente di trequartisti Calhanoglu-Bonaventura-Paquetà pronto a dare vivacità e imprevedibilità. Rebic, infine, sarà l'unica punta.



LE PROBABILI - Questi, dunque, i probabili ventidue:



Juve: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà; Rebic.



DIRETTA TV - La sfida verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Dalle 19.30, su Rai Sport, ampio pre-partita da Torino.