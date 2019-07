Saranno 78 le squadre che parteciperanno alla Coppa Italia 2019-20, con Lazio, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Atalanta, Inter e Torino - le 8 società teste di serie - che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale. Su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, la Juventus è favorita a 2,20, seguono Inter e Napoli, entrambe a 4,50. Il successo finale del Milan e della Roma vale 10 volte la posta, mentre il bis della Lazio, detentrice del titolo, e il trionfo dell’Atalanta, finalista nella passata edizione, sono a 12,00. La sorpresa Torino, per quella che sarebbe la sesta Coppa Italia della sua storia, vale 30 volte la posta.