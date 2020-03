In attesa della ripresa del campionato e del ritorno della Champions League, è la Coppa Italia a convogliare tutte le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. Mercoledì e giovedì arriveranno i nomi delle finaliste che a maggio si contenderanno il trofeo nazionale numero 73: le danze si apriranno domani all’Allianz Stadium dove la Juventus, forte dell’1-1 dell’andata, riceverà il Milan senza Ibrahimovic. Secondo i betting analyst, i bianconeri partono nettamente favoriti per conquistare la finale numero 19 della loro storia: il passaggio del turno di Bonucci e compagni si gioca a 1,22 contro il 3,80 dei rossoneri di Pioli. Ampio il divario anche nelle quote sulla partita secca: in questo caso la vittoria juventina è data a 1,56 contro il 5,65 con cui è accreditato il successo del Milan. Sebbene l’Over, 1,75, si faccia preferire di poco all’Under, 1,95, il risultato esatto più probabile in tabellone è l’1-0 in favore dei padroni di casa, quotato a 6,50: il 2-0 per gli ospiti pagherebbe invece 32 volte la posta.