Coppa Italia: Juventus e Atalanta favorite per un posto in finale

Quattro squadre in corsa e una lotta molto equilibrata per la vittoria della competizione. Da martedì 2 aprile vanno in scena le semifinali di Coppa Italia, con Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina che puntano forte sulla manifestazione per motivazioni differenti: i bianconeri hanno vissuto una stagione senza coppe europee e in campionato hanno perso di vista l’Inter, mentre per le squadre di Tudor, Gasperini e Italiano la vittoria della Coppa Italia rappresenterebbe una comoda alternativa per la qualificazione all’Europa League nel caso dovesse andare male in Serie A. Tutto ha un peso nella bilancia dei pronostici e sulla lavagna scommesse la Juventus in cerca di riscatto si gioca campione a 2.25, con l’Atalanta molto vicina a 3.50, la Lazio a 4.50 e la Fiorentina a 5.50. Allegri e Gasperini potrebbero incontrarsi in semifinale visto che la Juve (che ha vinto già 14 edizioni del torneo) è favorita a 1.50 per il passaggio del turno contro la Lazio (2.50), mentre il testa a testa Atalanta-Fiorentina (con gare di andata e ritorno) vede i nerazzurri davanti nei pronostici a 1.65, contro la qualificazione dei viola a 2.20. I giochi si aprono martedì 2 aprile con la Juventus favorita in casa contro la Lazio: segno 1 a 1.80, pari a 3.40 e segno 2 a 4.50. In Fiorentina-Atalanta i toscani potrebbero aggiudicarsi il primo round visto che in casa sono favoriti a 2.37. A 3.30 il pareggio, a 2.90 il successo in esterna dei bergamaschi.