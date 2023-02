Una classica della Coppa Italia chiude il programma dei quarti di finale. Juventus e Lazio si sfidano, domani sera allo Stadium, per sapere chi, in semifinale, affronterà i detentori del trofeo dell’Inter. I bianconeri, secondo gli esperti, godono dei favori del pronostico a 2,10 contro il 3,60 dei capitolini mentre il pareggio è in quota a 3,30. I ragazzi di Allegri sono avanti anche per il passaggio turno, 1,57 rispetto al 2,35 di Immobile e compagni. È la terza volta che Juventus e Lazio si sfidano ai quarti di finale e il bilancio è di una qualificazione a testa: curiosamente, in quelle occasioni, chi ha passato il turno ha poi vinto la competizione. L’ipotesi che la sfida si protragga ai supplementari è offerta a 3,30 mentre una soluzione ai calci di rigore pagherebbe 6 volte la posta. Difficile che le due squadre finiscano la gara con la porta inviolata visto che il Goal si gioca a 1,80 mentre un intervento del VAR è dato a 3,00. Sia Max Allegri che Maurizio Sarri dovranno frenare i loro animi se non vogliono terminare la gara anzitempo visto che l’espulsione di uno dei due pagherebbe 9 volte la posta. Dusan Vlahovic, dopo i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione, vuole riprendersi tutto con gli interessi e trascinare la Juventus il più in alto possibile. Il bomber serbo, che alla Lazio ha già segnato quattro gol ma vincendo solo una volta su cinque confronti, è pronto a sbloccare la gara tanto che vederlo come primo marcatore è ipotesi offerta a 5,50. In quanto a voglia di riscatto non è da meno Ciro Immobile, rientrato domenica scorsa in campionato contro la Fiorentina. Il capitano della Lazio è consapevole che c’è bisogno del suo carisma e dei suoi gol per raggiungere gli obiettivi prefissati. Immobile, sei reti in carriera contro la Juventus, che cala il settebello è in quota a 3,00.