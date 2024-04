Juventus-Lazio, le pagelle di CM: Allegri riparte da Chiesa e Vlahovic, che qualità Cambiaso! Immobile invisibile

Praticamente, non tocca palla. Che è già una notizia, considerati gli ultimi tempi bianconeri.Senza strafare, mantenendo lo stesso ordine in impostazione.Scontro a uomo su Immobile, che infatti preferisce girare a largo. Nessuna sbavatura.Gli errorini qua e là, soprattutto in impostazione.Prima di Calafiori, c'era Cambiaso tra le invenzioni di Thiago Motta. Quel filtrante per Chiesa vale una prova schiacciante: giocatori di qualità, questa squadra, ne ha (st 36's.v.).

Si vede meno in fase offensiva, però la corsa è pulita. Dinamica. Stavolta pure ordinata (st 43').Il pubblico rumoreggia a ogni passaggio all'indietro: così diventa davvero dura. Applauso alla reazione.A volte sembra in crescita, a volte totalmente avulso dal gioco. A metà.Un paio di stop destinati a diventare gif di X. Per il resto, nulla da segnalare (st 43').Un primo tempo complicatissimo, poi quel corridoio: il destro è perfetto. E vale un tentativo di rinascita (st 36'ingresso super) .

Anche prima del gol: è il più poetico. Apre spazi sconfinati e rifinisce in maniera perfetta. Top player (st 40').Su quello che sembrava il viale del tramonto, piazza una prestazione di livello. Primo tempo difficile, ma la ripresa dimostra che la squadra è con lui.Su Chiesa si allunga quanto può, su Vlahovic non può fare nemmeno quello.Le partite della vita sono altre. A dargli una mano è la fase offensiva della Juve nel primo tempo (dal st 1': si becca subito Vlahovic contro, che non ha pietà)

Tenere quei due davanti, oggi, sarebbe stata impresa complicata per tutti. Crolla, alla lunga. E per primo su Chiesa.Salvate il soldato Mario: a destra e sinistra, gli sbucano un po' ovunque (st 36's.v.).La magia del campionato non si ripete: partita decisamente anonima.Prova a mettere ordine, nel primo tempo ha spazio, nella ripresa neanche un po'.Lo salva (più o meno) quel fuorigioco che nega il rigore alla Juventus. Su Cambiaso ha rischiato tantissimo.: neanche un quarto d'ora, nemmeno una sgasata (pt 14'poca verve, pochissima sostanza).

Osservato speciale, e speciale non lo è stato mai.La vera magia è stata sbagliare quell'imbucata facile facile, per uno come lui almeno(st 27'Nessunaforzatura)Combatte contro i mulini a vento: non ha mai un pallone giocabile (st 27'Vedi Immobile, ma con meno tempo a disposizione)Stavolta i valori si vedono tutti, ma non poteva pretendere un doppio colpo così, senza neanche il tempo di rifletterci.