Quattro squadre per un trofeo. La Coppa Italia riprende dalle semifinali di ritorno, dopo 4 mesi di stop, con in lizza Juventus, Milan, Inter e Napoli. I campioni d’Italia, secondo i betting analyst, partono con i favori del pronostico per alzare la Coppa Italia numero 14 della loro storia, anche perché partono dal confortante pareggio dell'andata, in casa del Milan: il successo finale dei bianconeri è dato a 2,00. Il principale antagonista di Cristiano Ronaldo e compagni appare il Napoli dopo il blitz a Sans Siro contro l’Inter nella semifinale di andata. I ragazzi di Gattuso, che non vincono il trofeo nazionale da sei anni, sono in lavagna a 3,00. È proprio l’Inter di Conte, che vorrebbe regalare il primo trofeo alla proprietà Suning, sul terzo gradino del podio dei favoriti con una quota di 6,50. Gli analist inseriscono per ultimo il Milan, chiamato a vincere (o a pareggiare con risultato numericamente superiore all'1-1) con la Juventus in semifinale: un successo dei rossoneri, assenti da 17 anni dall’albo d’oro di Coppa Italia, pagherebbe 9 volte la posta.