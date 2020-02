Una classica della Serie A ma anche della Coppa Italia. Inter e Napoli si affrontano a San Siro nella semifinale di andata della coppa nazionale con i nerazzurri carichi dopo la rimonta di domenica sera nel derby contro il Milan. I padroni di casa partono favoriti secondo i betting analyst: la vittoria dei ragazzi di Conte è data a 2,00 mentre il blitz di Insigne e compagni è quotato a 3,65. Dovrebbe essere una sfida molto tirata visto che il risultato più probabile in tabellone è l’1-0 a favore dell’Inter, che pagherebbe sette volte e mezzo la posta. Tra i protagonisti più attesi figurano i soliti noti: il gol di Romelu Lukaku, trascinatore dei nerazzurri, è dato a 2,00 mentre nella squadra di Gattuso è capitan Insigne il più quotato visto che la sua rete pagherebbe 3,50. Una possibile sorpresa? Il primo gol di Eriksen quotato a 4,50 dai quotisti Sostanzialmente in parità, invece, le quote tra Under e Over: il primo è dato a 1,83, il secondo a 1,90, secondo Agipronews.