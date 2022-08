Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo i 32esimi di finale di Coppa Italia.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per condotta gravemente antisportiva: per avere al 24° del secondo tempo, colpito un avversario con una manata al collo.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori offensivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri di matrice di

altra tifoseria.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di vetro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.b) CGS.



Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore sottostante chiuso al pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.