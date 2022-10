Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno di Coppa Italia giocato in settimana.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere un suo sostenitore, prima dell'inizio della gara, durante il riscaldamento dell'Arbitro, rivolto a quest'ultimo ripetutamente ed incessantemente numerose espressioni gravemente insultanti.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAGNINO Luca (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARMELLINO Marco (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).



BIRINDELLI Samuele (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



HEFTI Silvan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00 (PRIMA SANZIONE)

BUONAIUTO Cristian (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.



ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIAMPIERETTI Flavio (Ascoli): per avere, al 39° del primo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.