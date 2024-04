E' la settimana delle semifinali di andata dii primi 90 minuti dei 180 che decreteranno, oltre alle finaliste del torneo, anche due delle quattro partecipanti alla Final Four di Supercoppa Italiana, da giocare all'inizio del 2025 in Arabia Saudita. Al penultimo atto arrivano, che si sono appena trovate di fronte in campionato, e, che invece dovranno recuperare il ritorno in Serie A a causa della tragica scomparsa del dg viola Joe Barone. Sono stati resi noti i sestetti arbitrali per le due gare d'andata.

MassaMeli – AlassioIv: RapuanoVar: Di PaoloAvar: AbissoMarianiBerti – ScatragliIv: SacchiVar: MariniAvar: Sozza