Oggi si disputano altre tre partite valevoli per gli ottavi di finale in Coppa Italia.

Si parte alle ore 15 con Fiorentina-Atalanta: chi vince trova l'Inter, che ieri ha battuto 4-1 il Cagliari. Il Torino aspetta la vincente di Milan-Spal alle ore 18, quando Pioli rilancia Piatek titolare con Ibrahimovic in panchina.



In serata la Juventus riceve l'Udinese: Sarri dovrebbe far rifiatare Cristiano Ronaldo. I bianconeri che passano il turno incontreranno la vincente di Parma-Roma, in programma domani sera. Già definito il primo quarto di finale tra Napoli e Lazio, la squadra detentrice della Coppa Italia.



PROBABILI FORMAZIONI



Fiorentina-Atalanta (ore 15 in diretta tv su Rai Due)

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic. All. Iachini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovski; Muriel. All. Gasperini.

Arbitro: Manganiello. ​



Milan-Spal (ore 18 in diretta tv su Rai Due)

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Leao. All. Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Dabo, Jankovic; Paloschi, Floccari. All. Semplici.

Arbitro: Ghersini.



Juventus-Udinese (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Dybala. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Barak, Jajalo, Walace, Larsen; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti.

Arbitro: Aureliano.