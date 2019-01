Il campionato di Serie A è in pausa fino al 19 gennaio, mentre la finale di Super Coppa tra Juventus e Milan è in programma il 16, l’anno calcistico 2019 sarà inaugurato con la Coppa Italia. Sabato alle ore 15 ad aprire i battenti sarà la sfida dell’Olimpico tra la Lazio (a 1,22) e il Novara (a 11,00); seguirà il match del “Marassi” tra la Sampdoria (a 2,80) e Milan (a 2,50), le due squadre si sono affrontare in campionato al “Meazza” e si sono imposti i rossoneri per 3-2; chiuderà la sfida serale del “Dall’Ara” tra il Bologna (a 8,50) e la Juventus (a 1,40), in campionato a Torino vinsero i bianconeri per 2-0. Domenica ci saranno altre tre sfide. Alle 15 il Torino (a 2,40) ospiterà la Fiorentina (a 2,90), equilibrate le quote in lavagna Better, in campionato due mesi fa a casa dei granata terminò 1-1; alle 18 la super favorita Inter (a 1,22) riceverà il Benevento (a 11,00), retrocessa l’anno scorso dalla massima serie; la partita del serale si giocherà al “San Paolo” tra il Napoli (a 1,40) e il Sassuolo (a 8,50), tre mesi fa in campionato i partenopei vinsero in casa per 2-0. Lunedì due incontri chiuderanno gli ottavi di finale. Il Cagliari (a 3,45) riceverà l’Atalanta (a 1,98) con i bergamaschi avanti nelle quote Better, le due squadre si sono incontrate nella terza giornata di campionato e i sardi espugnarono lo “Stadio Atleti Azzurri d'Italia” con un gol di Barella; la sera all’Olimpico la Roma (a 1,17) ospiterà l’Entella (a 15,00) che, insieme al Novara, è una delle due squadre militanti in Serie C.