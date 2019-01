I quarti di finale di Coppa Italia terminano a San Siro con Inter-Lazio. Entrambe reduci da sconfitte in campionato – con Torino e Juventus - le due squadre cercano immediato riscatto nella coppa nazionale. I bookmaker di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, favoriscono i nerazzurri, il cui successo nei 90 minuti paga 2.16, la squadra di Inzaghi, a cui manca il successo con l’Inter a San Siro proprio dall'ultimo precedente di Coppa Italia di due anni fa, è a 3,35, il pareggio è offerto a 3.45. La squadra di Spalletti è avanti anche nelle quote sul passaggio turno, a 1,50 contro il 2,40 dei capitolini. Anche gli scommettitori dicono Inter, il 60% ha infatti puntato sul segno 1 nei 90 minuti e il 62% sui nerazzurri in semifinale, in un derby al cardiopalma con il Milan.