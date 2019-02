Lazio e Milan si affrontano per il primo round delle semifinali di Coppa Italia. La sfida è un remake della semifinale dello scorso anno, che si aggiudicarono i rossoneri ai rigori dopo lo 0-0 tra andata e ritorno. I biancocelesti dovranno vedersela con la squadra più in forma del momento, reduce da 5 risultati utili consecutivi in campionato (3 vittorie e 2 pareggi) e dalla qualificazione agli ottavi di Europa League che, al contrario, è mancata ai capitolini. Si comincia allo stadio Olimpico e gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, assegnano la vittoria alla Lazio, avanti a 2,53, molto vicina la quota per il successo del Milan, a 2,82, il pareggio vale 3,35. Meno dubbi su chi andrà in finale, per i bookmaker saranno ancora una volta i rossoneri, favoriti nel passaggio turno a 1,70 contro il 2,10 dei biancocelesti. Gli scommettitori puntano decisi sugli uomini di Gattuso, sia per la vittoria nel match (57%) che per la conquista della finale (92%). Nove reti segnate e solo una subita, è questo il bottino del Milan nelle ultime tre gare in campionato. Con Inzaghi alle prese con una difesa da inventare, la strada per il gol rossonero sembra spianata e infatti la rete ospite è scontata, a 1,28. Per trascinare i suoi in finale, Gattuso punta ovviamente sull’uomo del momento, Krzysztof Piatek, attaccante che vanta più gol che presenze dal suo approdo dal Genoa lo scorso 23 gennaio: 7 gol in 6 gare disputate. Il bomber polacco potrebbe mettere la sua firma anche nella semifinale di andata, il suo gol è infatti a 2,50 e, dopo le doppiette al Napoli in Coppa Italia e all’Atalanta in Serie A, potrebbe arrivarne un’altra, proposta a 10,00. Tra infortuni e squalifiche, in questo momento una delle poche certezze di Inzaghi è Immobile in attacco: la sua ultima rete in campionato risale al 20 gennaio scorso, troppo tempo per uno affamato di gol come lui. Immobile potrebbe essere il primo marcatore del match, a 6,00. Come Piatek, anche la sua rete è a 2,50 e sale a 12,00 se combinata all’assist di Milinkovic