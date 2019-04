Tutto o quasi come un anno fa tra Milan e Lazio, di nuovo di fronte nella semifinale di Coppa Italia. Si gioca il ritorno dopo lo 0-0 dell'andata, cambia solo il terreno di gioco, San Siro invece dell'Olimpico, dove a febbraio del 2018 passarono i rossoneri. Per chi ama i ricorsi storici si punta su un'altra qualificazione decisa dal dischetto, eventualità data a 16,00 dai trader SNAI, sia che passi di nuovo il Milan o che sia la Lazio ad andare in finale. L'ipotesi di una coda extra ai 90 minuti regolamentari è avallata anche dall'equilibrio nel pronostico: Milan favorito di un soffio, a 2,60, pari a 3,20 e blitz biancoceleste a 2,85. Le quote viaggiano sul filo anche nelle scommesse secche sulla qualificazione. In questo caso è la squadra di Inzaghi a stare un soffio avanti (a 1,75) e il Milan a inseguire (a 2,00). Vista la situazione, e considerati anche i precedenti (cinque gli Under consecutivi) è lecito aspettarsi ancora una volta una gara contratta, con meno di tre marcature complessive, ipotesi su cui si punta a 1,63.