Getty Images

Coppa Italia, Lecce-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

40 minuti fa



La Coppa Italia 2024/25 prosegue con i sedicesimi di finale, tocca a Lecce e Sassuolo.



I giallorossi di Luca Gotti, che nel primo turno hanno superato 2-1 il Mantova, ospitano al Via del Mare i neroverdi di Fabio Grosso, che hanno battuto 2-1 il Cittadella nel turno precedente.



La vincente di questa sfida affronterà il Milan agli ottavi.



Tutte le informazioni su Lecce-Sassuolo di Coppa Italia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.