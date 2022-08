Prosegue anche oggi il primo turno di Coppa Italia (32esimi di finale), con quattro match in programma. Si parte alle 17.45 con Venezia-Ascoli per poi proseguire, subito dopo, con Verona-Bari, il cui fischio d'inizio è fissato per le 18. In serata, chiusura con Salernitana-Parma (ore 21) e Monza-Frosinone (21.25).