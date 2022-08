La Coppa Italia prosegue con il programma dei trentaduesimi di finale, ed entrano in gioco sempre più squadre del massimo campionato: ieri Reggina, Feralpi Salò e Perugia hanno fatto sudare le avversarie, il Cittadella ha addirittura eliminato il Lecce.



Oggi si parte con una sfida tutta cadetta come Pisa-Brescia, poi è la volta di Spezia che sfida il Como di Fabregas alle 18. In serata, ecco Empoli-SPAL e Torino-Palermo, con i rosanero che devono ripartire dopo l'addio del duo Baldini-Castagnini.