Riparte ufficialmente la stagione del calcio italiano, con le prime partite del primo turno di Coppa Italia, trofeo di cui è detentrice l'Inter, che nella finale disputata a maggio a Roma aveva battuto la Juventus per 4-2. Il programma di oggi prevede quattro match. Nel tardo pomeriggio, si parte alle 17.45 con Cagliari-Perugia, per poi proseguire alle 18 con Udinese-Feralpisalò. In serata, gli altri due incontri: Lecce-Cittadella alle 21 e Sampdoria-Reggina alle 21.15.