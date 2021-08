Entrano in scena le squadre di Serie A. Dopo il turno preliminare,. Si parte alle, con lodi Thiago Motta di scena a Lignano Sabbiadoro sul campo del: senza l'infortunato Leo Sena e con Nzola in uscita, i liguri si affidano a Colley-Mràz-Verde, con Kovalenko titolare a centrocampo ( QUI le formazioni ufficiali ).Da una ligure ad un'altra: alle, a Marassi, tocca aldi Ballardini. I rossoblù ospitano il, neo-promosso in Serie B: davanti spazio a Buksa e Destro, curiosità per l'esordio di Sabelli, Vanheusden ed Hernani.Allesono due le partite in programma: alla Dacia Arena, sfida tutta bianconera traed. Prima sfida ufficiale, per i friulani, senza la stella De Paul: in porta c'è il neo-acquisto Silvestri, davanti Pereyra agirà alle spalle di Pussetto. In contemporanea, al Franchi, lariceve il: Italiano schiera subito il neo-arrivato Gonzalez, acquisto da 26 milioni di euro. Con lui la stella Vlahovic, supportata da Callejon.Tra sabato, domenica e lunedì il resto del programma con 12 match: Benevento-Spal, Cittadella-Monza, Verona-Catanzaro, Cagliari-Pisa, Empoli-Vicenza, Parma-Lecce, Venezia-Frosinone, Torino-Cremonese, Crotone-Brescia, Bologna-Ternana, Salernitana-Reggina, Sampdoria-Alessandria.