Quattro mesi dopo, torna in campo la Coppa Italia con il programma dei sedicesimi di finale, giunto ormai al terzo giorno con la qualificazione di Benevento, Bologna, Sampdoria, Novara, Sassuolo e Cagliari: oggi alle 18 in campo al Ferraris di Genova il Genoa di Ivan Juric, a secco di vittorie da otto partite (cinque ko e tre pari), che riceve la Virtus Entella, a secco da tre giornate (due pari e un ko) dopo una serie di sei vittorie consecutive nel Girone A di Serie C, in un derby ligure che regalerà la sfida alla Roma negli ottavi di finale.



Alle 20.45 presso lo Stadio Grande Torino invece gli uomini di Walter Mazzarri, sesti in Serie A, ospitano il Sudtirol, a metà classifica nel Girone B di Serie C ma capace di eliminare il Frosinone nei trentaduesimi di finale: chi vince affronterà la Fiorentina negli ottavi. Sfida speciale per il grande ex di serata, l'allenatore degli altoatesini Paolo Zanetti, granata dal 2007 al 2010.