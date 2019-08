Comincia stasera il terzo turno di Coppa Italia, con l’entrata in scena delle prime squadre di Serie A. Tra queste c’è il Genoa, atteso dal confronto con l’Imolese, società che giocherà nel girone B di Serie C. L’avversario del Grifone nel precedente turno ha vinto ai calci di rigore contro la Juve Stabia. La vincente tra Genoa e Imolese affronterà una tra Ascoli e Trapani. In caso di parità dopo i 90 minuti, ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il Genoa di Andreazzoli ha chiuso le amichevoli estive da imbattuto: sono arrivate quattro vittorie e un pareggio.