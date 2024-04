Coppa Italia: Locatelli e Scamacca saltano la finale. Sputi a tifosi Atalanta, squalifica e multa per il vice di Italiano

. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo le semifinali della competizione: scatta la squalifica per il centrocampista e l'attaccante, entrambi sono stati ammoniti da diffidati e salteranno, ultimo atto in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.Squalifica anche per(in diffida, ammonito) e Nikola Milenkovic (espulso),. Ammenda anche perper aver lanciato una bottiglietta nel settore dello stadio occupato dai sostenitori orobici.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 96Gare del 23-24 aprile 2024 - Semifinali ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore adiacente alla panchina della Fiorentina, nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente espressioni offensive ai componenti della stessa.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni ed un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMENDA DI € 5.000,00

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED AMMENDA DI € 10.000,00

: per avere, al termine della gara, lanciato una bottiglietta di plastica in un settore dello stadio occupato dai sostenitori della squadra avversaria.: perché, al 30° del secondo tempo, reagendo ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta sistemati alle spalle della panchina della Fiorentina, alzatosi dalla panchina e raggiunto il divisorio tra panchina e tribuna, sputava verso i tifosi della squadra avversaria.