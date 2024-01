Il Milan guarda in casa Verona. Le necessità dei rossoneri di ricorrere al mercato per ovviare al problema infortuni, unite alla volontà di puntare sui giovani, spingono Furlani e Moncada a mettersi al lavoro in entrata. Il nome su cui nelle ultime ore si sono concentrati i rossoneri è quello di Filippo Terracciano del Verona, giocatore classe 2003 in grado di ricoprire più ruoli e per questo ritenuto un profilo congeniale. In stagione ha giocato principalmente come esterno in un centrocampo a 5 o terzino in una difesa a 4, svariando sia sul lato destro del campo, sia sulla sinistra. Ma all'occorrenza è stato impiegato anche come difensore centrale.



CONTATTI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan ha infatti avviato i primi contatti per arrivare al giocatore, volti a sondare il terreno per conoscere la fattibilità dell'operazione. Un sondaggio che al momento si traduce in una semplice richiesta di informazioni, ma che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. Se la valutazione fatta dal Verona del giocatore non dovesse essere ritenuta eccessiva, allora ci sarebbe spazio per un tentativo.



INTERESSE FIORENTINA - A seguire Terracciano da vicino è anche la Fiorentina, che è alla ricerca di un terzino destro per sostituire l'infortunato Dodò, anche in ragione della possibile partenza del giovane Niccolò Pierozzi, corteggiato dalla Cremonese. L'inserimento del Milan però cambia le carte in tavola e complica i piani della Fiorentina. Come detto, saranno importanti gli sviluppi dei primi contatti avviati dai rossoneri, ma in casa Milan prende forma la possibilità di portare Filippo Terracciano alla corte di Stefano Pioli.