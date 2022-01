Un Milan in grande fiducia dopo un inizio di 2022 perfetto ospita il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia, dove la formazione di Pioli parte con i favori del pronostico contro la squadra dell'ex Andriy Shevchenko, che sfida il suo passato a San Siro per la prima volta da allenatore, dopo il confronto di dicembre a Marassi. I betting analyst vedono i padroni di casa nettamente avanti, con l'«1» proposto a 1,25. Successo a quota impresa per il Grifone, per cui il «2» paga 10 volte la posta. Alto anche il pari, fissato a 6. Spaventa poco l'attacco dei liguri, tanto che il Goal vale 2,30, mentre il No goal prevale nettamente a 1,57. Dopo lo 0-3 maturato nella sfida di un mese fa salgono le probabilità dell'over, a 1,67, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,05. Dovrebbe essere Olivier Giroud a guidare l'attacco dei padroni di casa: un suo gol vale 1,85 volte la posta, mentre una marcatura di Rafael Leao, tra i giocatori più in forma della squadra di Pioli, vale 2,25. Sarà invece la coppia Destro-Pandev a guidare il reparto offensivo ospite: per entrambi, una rete si gioca a 4,50.