Dopo la vittoria in trasferta del Napoli sull'Inter prende il via questa sera la seconda semifinale di andata della Coppa Italia che a San Siro vedrà contrapposte Milan e Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta nel derby, cercheranno immediatamente di ribaltare il momento no affidandosi ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, protagonista anche nei quarti di finale di Coppa contro il Torino, vinti ai supplementari per 4-2. I bianconeri di Maurizio Sarri arrivano alla semifinale dopo aver battuto per 3-1 la Roma, ma sono anch'essi reduci dal brutto ko di Verona che ha portato l'Inter all'aggancio in vetta alla classifica della Serie A.



​STATISTICHE E CURIOSITA' - Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia con 7 successi rossoneri e 11 vittorie bianconere, ma in casa del Milan il bilancio è in perfetto equilibrio con tre vittorie per parte e tre pareggi. Il Milan tuttavia non vince una partita di Coppa Italia contro la Juventus dal 1985 e sebbene abbia passato il turno in due delle ultime tre semifinali disputate in Coppa Italia, contro la Juventus non passa il turno in semifinale dal 1967 prima e unica volta. I bianconeri, invece, hanno passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui hanno disputato le semifinali di Coppa Italia. La Juventus è stata la prima squadra italiana di Zlatan Ibrahimovic e lo svedese non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite giocate contro i bianconeri con la maglia del Milan. Paulo Dybala infine ha segnato 6 gol contro il Milan da quando è alla Juventus.