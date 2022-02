Milan-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5) è una gara valida per i quarti di finale in Coppa Italia. Chi passa il turno trova in semifinale (andata e ritorno) l'Inter, che ieri sera ha battuto 2-0 la Roma sempre a San Siro.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.



LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.