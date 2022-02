, allenatore del, presenta a SportMediaset la sfida con la, valida per i quarti di finale di: "Del derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, tre punti importanti per la nostra classifica, ma consapevoli che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime, 45 punti a disposizioni son tanti. E siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, quindi ci sarà ancora tanta strada da fare. Ora quello che conta è solamente la partita di domani, un quarto di finale di una competizione in cui tutti vogliono andare in fondo. E noi ci vogliamo provare".- "E' un obiettivo concreto cercare di eliminare la Lazio domani e sarà un ostacolo difficile perché la Lazio è una squadra che sta molto bene, che ha vinto una grande partita a Firenze, ha un reparto offensivo formidabile. Concentrati sulla partita di domani, poi un passo alla volta".- "Derby la partita che ha riabilitato Olivier? Non lo so. I detrattori e le critiche ci sono sempre, è normale. Quello che conta è la fiducia che abbiamo noi nelle nostre qualità, nei nostri giocatori e nel nostro modo di giocare. Olivier si sta dimostrando il giocatore per il quale è stato acquistato, un giocatore di valore sul campo, una persona di grande spessore. Un giocatore forte che sta dando un grande apporto alla squadra".- "La squadra è allenata molto bene e ha giocatori di grandissima qualità. Il reparto offensivo, da Luis Alberto a Milinkovic, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro... E' un reparto di altissimo livello. Dobbiamo fare una partita molto attenta, chiudere gli spazi e cercare di essere compatti. E poi cercare di avere soluzioni offensive per creare difficoltà".- "Dentro vanno i migliori. Sarà importante l'allenamento di oggi per capire le condizioni, ma sicuramente andrà in campo la formazione migliore".- "Vediamo oggi. Ieri ha fatto un buon allenamento e sta sicuramente meglio. Chiaro che più allenamenti riesce a mettere più crescerà la sua condizione. Credo sia a disposizione per domani, poi vediamo se dall'inizio o a partita in corso".- "Ieri anche lui si è allenato, oggi vediamo se sarà disponibile".- "Zlatan è un leone in gabbia. Chiaro che la sua motivazione, la sua ambizione è quella di aiutare la squadra in campo, quindi sta facendo di tutto per recuperare. Sicuramente non sarà della partita domani, vedremo per le prossime".- "Che chimica c'è? Io credo che il club utilizzi un metodo e una regola che io approvo totalmente: la meritocrazia. Ti mette a disposizione tutto il meglio possibile, ti dà la possibilità di lavorare bene e ti giudica: se tu meriti, poi ti rinnova il contratto. Vale per me e per i giocatori, è un aspetto importante e deve assolutamente continuare così: bisogna dimostrare continuamente di poter essere da Milan. Restare a vita? Sto bene, questo è sicuro".- "Mike è un portiere forte e lo sta dimostrando. Ne eravamo tutti convinti dopo averlo studiato bene. E' un ragazzo molto determinato, molto ambizioso e questo fa sì che tutti i giorni lavori per migliorare: sta dando tanto e deve continuare".