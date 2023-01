Milan-Torino (calcio d'inizio alle ore 21) è il secondo ottavo di finale in Coppa Italia all'indomani della vittoria in rimonta ai tempi supplementari dell'Inter contro il Parma sempre a San Siro.

Oltre allo squalificato Thiaw, Pioli non può contare sugli infortunati Maignan, Florenzi, Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Rebic, Origi e Ibrahimovic. Occasione dall'inizio nel ruolo di falso 9 per De Ketelaere. Calabria, Theo Hernandez, Bennacer, Leao e Giroud rifiatano in panchina.



Dall'altra parte Juric deve fare a meno degli indisponibili Aina, Lazaro e Pellegri: ex di turno così come Ricardo Rodriguez, schierato titolare sulla fascia sinistra.

Arbitra Rapuano, con Abbattista al Var. Chi passa il turno ai quarti di finale troverà la vincente di Fiorentina-Sampdoria, in campo domani (giovedì) alle ore 18.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Tatarușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Dest; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Pobega, Brahim Diaz; De Ketelaere. (A disp. Mirante, Nava; Bozzolan, Calabria, Theo Hernandez; Adli, Bakayoko, Bennacer; Giroud, Lazetic, Leao, Messias). All. Pioli.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. (A disp. Berisha, Gemello; Bayeye, Dembelé, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Gineitis, Linetty; Karamoh, Radonjic, Seck). All. Juric.