Coppa Italia, missione rimonta per l’Atalanta contro la Fiorentina: in quota comanda l’'1', ma i Viola vedono la finale

Dopo le fatiche europee che le hanno viste protagoniste con il passaggio in semifinale di Europa e Conference League,si sfideranno domani nella semifinale di ritorno di. Secondo i betting analyst, al Gewiss Stadium comanda il segno «1», proposto tra 1,86 e 1,88, con i nerazzurri che devono ribaltare l’1-0 del Franchi maturato per l’eurogol di Mandragora. Il bis Viola vale tra 3,90 e 4,10, mentre il pareggio, che premierebbe comunque la squadra di Vincenzo Italiano, si attesta tra 3,70 e 3,80. Proprio il fatto di avere due risultati utili su tre favorisce la Fiorentina, che per i bookie vede il passaggio del turno a 1,66, contro il 2,08 dell’Atalanta.

Al contrario dell’andata, gli analisti si aspettano una partita con più reti, visto che l’Over, a 1,71, prevale sull’Under, proposto a 2,08, così come il Goal comanda sul No Goal, a 1,65 contro 2,12. Tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 6,10, seguito a 7 dall’1-0 e dal 2-1. Tra i marcatori comandano i nerazzurri, con Gianluca Scamacca che vede il gol nei tempi regolamentari a 2,70, mentre Ademola Lookman e Teun Koopmeiners vengono proposti a 2,90; si sale a 4, infine, per una rete di Nico Gonzalez.