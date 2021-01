Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con altre tre partite in programma oggi: si parte con Fiorentina-Inter affidata a Massa, Giua dirige Napoli-Empoli mentre c'è Chiffi per Juventus-Genoa. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola dei tre incontri.



FIORENTINA – INTER Mercoledì 13/01 h. 15.00

MASSA

VECCHI – DI IORIO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO



SECONDO TEMPO



53' - Proteste Fiorentina: invocato il secondo giallo per un intervento di Skriniar su Kouame, Massa assegna semplice calcio di punizione alla Viola.



PRIMO TEMPO



43' - Il Var toglie un rigore alla Fiorentina. Massa fischia penalty per un contatto tra Skriniar e Kouame, ma dopo revisione torna sui suoi passi perché il difensore dell'Inter interviene correttamente sul pallone.



39' - Rigore per l'Inter: Sanchez colpisce il palo e cade dopo contatto con Terracciano, l'azione prosegue poi Massa viene richiamato al VAR. Dopo aver rivisto l'azione, l'arbitro assegna il penalty ai nerazzurri.







NAPOLI – EMPOLI Mercoledì 13/01 h. 17.45

GIUA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO











JUVENTUS – GENOA Mercoledì 13/01 h. 20.45

CHIFFI

DI VUOLO – PALERMO

IV: SOZZA

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI