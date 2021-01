Parte da San Siro il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia: alle 20.45, il Milan ospita il Torino a tre giorni di distanza dalla sfida di sabato in campionato, che ha visto i rossoneri prevalere per 2-0. Arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, assistito da Rocca e Pagliardini. Fourneau il IV uomo, Banti e Paganessi al Var. Di seguito tutti gli episodi di moviola presentati dalla redazione di Calciomercato.com:



117' Sul taccuino degli ammoniti finisce anche Gojak per un fallo a metà campo.



114' Giallo anche per Lyanco per un colpo su Leao.



111' Ammonito Kessie.



108' Cross dalla destra, fallo di mano di Segre: timide proteste del Milan e battibecco Pioli-Giampaolo.



101' Giallo anche per Lukic.



85' Ammonito Tonali per un intervento a metà campo.



72' Episodio discusso in campo: Milinkovic-Savic perde il pallone, Leao lo recupera ma cade dopo un contatto con il portiere del Torino. Proteste di tutto il Milan, riserve comprese: proprio dalla panchina viene prima ammonito e poi espulso Gigio Donnarumma. Nessun intervento del Var. ​



47' Ammonito Zaza per fallo su Romagnoli.



29' Giallo anche per Linetty per un intervento su Brahim Diaz.



27' Ammonito Rincon per un fallo su Calabria.