Quattro vittorie, tra campionato e Coppa Italia, e un pareggio, contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League. Dopo lo scivolone interno con il Lecce, il Napoli di Gennaro Gattuso ha cambiato marcia e ora, non solo punta le zone nobili della classifica in Serie A, ma cerca la finale di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte. Il blitz al Meazza, firmato da Fabian Ruiz, ha notevolmente alzato le quotazioni di Insigne e compagni. Tutti questi numeri, secondo i betting analyst, agevolano il passaggio del turno dei partenopei, dato a 1,33, rispetto a quello dei nerazzurri che si gioca a 3,20. Molto più equilibrate le quote in ambito di risultato secco: il successo del Napoli è quotato a 2,55 contro il 2,70 dell’Inter. Gli attacchi esplosivi di entrambe le formazioni fanno pensare più a una gara da Over, 1,81, che da Under, 2,00. In virtù di questo, riporta Agipronews, è molto probabile che entrambe le squadre vadano a segno, 1,65, rispetto al fatto che solo una delle due trovi la via del gol, 2,18. Così, secondo i quotisti il risultato esatto di 1-1, in lavagna a 6,75, ma il 2-2 che regalerebbe spettacolo ed emozioni pagherebbe 12 volte e mezzo la posta.