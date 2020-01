Torna in campo la Coppa Italia per i quarti di finale ed è subito big match fra due squadre che stanno attraversando un momento opposto. Al San Paolo si affrontano Napoli e Lazio con gli azzurri allenati da Gennaro Gattuso in aperta crisi, interna allo spogliatoio e di risultati, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi sono in serie positiva da 10 partite consecutive e sono arrivati ad insidiare l'Inter e la Juve nella corsa scudetto.



STATISTICHE - Lazio e Napoli si sono affrontate 20 volte in Coppa Italia: sette successi partenopei contro i nove capitolini (quattro pareggi). Il Napoli ha vinto quattro dei 10 precedenti casalinghi contro la Lazio in Coppa Italia (2N, 4P). Napoli e Lazio si sono affrontate tre volte ai quarti di finale di Coppa Italia: passaggio del turno della Lazio nel 1994, Napoli in semifinale invece nel 1996 e nel 2014. Dopo tre passaggi del turno consecutivi, il Napoli è stato eliminato ai quarti di finale in tre delle ultime quattro partecipazioni a questa fase della Coppa Italia. Dal 2016/17 in avanti la Lazio è l’unica squadra ad aver sempre superato i quarti di finale di Coppa Italia. José Callejón ha segnato sei gol contro la Lazio con la maglia del Napoli, più che contro qualsiasi altra squadra. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato in tutte le ultime tre partite contro il Napoli, dopo che aveva realizzato un solo gol nelle precedenti nove.