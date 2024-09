Coppa Italia, Napoli-Palermo LIVE, le formazioni ufficiali: Marin, Gilmour e Neres dal 1'. Le Douaron con Brunori

Getty Images

in campo, non per l'Europa ma per laIl decimo posto dello scorso anno porta la squadra di Antonionon solo a non disputare le competizioni europee quest'anno ma anche ad iniziare il percorso nella coppa nazionale prima del previsto: gli azzurri, che stasera ricorreranno ad un ampio turnover in vista della sfida di Serie A contro il Monza, hanno già affrontato i trentaduesimi di finale ad agosto, quando hanno rischiato l'eliminazione contro il Modena, prima di spuntarla ai calci di rigore., presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'avversario deiè ildi Alessio, a metà classifica in Serie B e autore di un avvio non entusiasmante, che oltre un mese fa vinceva contro il Parma. Chi passa troverà lanegli ottavi di finale.

Napoli-Palermo: Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. ConteSirigu; Buttaro, Peda, Baniya, Ceccaroni; Vasic, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Lund. All. Dionisi.Giuseppe Collu (Cagliari)