La Coppa Italia è giunta al quarto turno, per quella che sarà l’ultima selezione prima degli ottavi di finale. Già in campo alcune squadre della Serie A, anche se per vedere le big, favorite per il titolo, è necessario aspettare fino a gennaio. Sulla lavagna, si legge in una nota di Agipronews, la Juventus spicca per la vittoria a quota 2,30, con l’Inter che si conferma prima avversaria dei bianconeri a 4,00. Il Napoli può cercare riscatto visti i risultati poco esaltanti in campionato ed è bancato a 5,50. Non mancano ovviamente alternative come la Lazio campione in carica e particolarmente affezionata alla competizione (ben 7 titoli), bancata a quota 16. La Roma da tempo punta il decimo successo nella coppa nazionale e ci riproverà a quota 15. Ancora in corsa anche alcune squadre della Serie B: il Frosinone ad esempio si gioca a 500.