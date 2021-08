Un Ferragosto di coppa. Prosegue il programma della Coppa Italia con altre quattro partite in programma in questa domenica, si parte alle 17.45 con la prima di Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli, impegnato in casa contro il Vicenza. Alle 18, poi, tocca al Parma ontro il Lecce: debutta Maresca in panchina, non Buffon che è ai box. In serata gli ultimi due incontri: il Venezia ospita il Frosinone, mentre il Torino di Juric se la vede con la Cremonese.



PROBABILI FORMAZIONI



h. 17.45 Empoli-Vicenza (Tv: Canale 20)



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso.



Vicenza (4-3-1-2): Pizzignacco; Di Pardo, Cappelletti, Padella, Calderoni; Proia, Pontisso, Rigoni; Dalmonte; Lanzafame, Diaw.





h. 18.00 Parma-Lecce (Tv: Italia 1)



Parma (4-2-3-1): Colombi; Sohm, Osorio, Balogh, Gagliolo; Juric, Vazquez; Man, Brunetta, D. Iacoponi; Benedyczak.



Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Hjulmand, Blin, Mayer; Helgason, Coda, Olivieri.





h. 20.45 Venezia-Frosinone (Tv: Canale 20)



Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Aramu, Forte, Johnsen.



Frosinone (4-3-3): De Lucia; Brighenti, Szyminski, Gatti, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Canotto, Ciano, Tribuzzi.





h. 21.00 Torino-Cremonese (Tv: Italia 1)



Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Zaza.



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Vido, Buonaiuto; Ciofani.