Oggi torna la Coppa Italia con quattro gare valevoli per il secondo turno (32esimi di finale). Partite secche: in caso di parità al 90°, tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore.

Ecco il programma completo.





Venerdì 13 agosto:

Pordenone-Spezia (ore 17.45 in diretta tv su Mediaset 20)

Genoa-Perugia (ore 18 Italia 1)

Udinese-Ascoli (ore 20.45 Mediaset 20)

Fiorentina-Cosenza (ore 21 Italia 1)



Sabato 14 agosto:

Benevento-Spal (ore 17.45 Mediaset 20)

Cittadella-Monza (ore 18 Italia 1)

Verona-Catanzaro (ore 20.45 Mediaset 20)

Cagliari-Pisa (ore 21 Italia 1).



Domenica 15 agosto:

Empoli-Vicenza (ore 17.45 Mediaset 20)

Parma-Lecce (ore 18 Italia 1)

Venezia-Frosinone (ore 20.45 Mediaset 20)

Torino-Cremonese (ore 21 Italia 1).



Lunedì 16 agosto:

Crotone-Brescia (ore 17.45 Mediaset 20)

Bologna-Ternana (ore 18 Italia 1)

Salernitana-Reggina (ore 20.45 Mediaset 20)

Sampdoria-Alessandria (ore 21 Italia 1).





Le big della Serie A entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022): Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta nella parte sinistra del tabellone; dall'altra parte Milan, Lazio, Roma e Inter. Roma-Inter e Milan-Lazio sono le possibili grandi sfide a partire dai quarti di finale, che potrebbero aprire la strada ad un derby cittadino nel turno successivo, mentre dalla parte opposta del tabellone la Juve potrebbe trovarsi di fronte il Sassuolo ai quarti e il Napoli l'Atalanta. Semifinali andata il 2 marzo e ritorno il 20 aprile 2022, la finale è in programma l'11 maggio.