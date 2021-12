Proseguono i sedicesimi di finale in Coppa Italia. Dopo le vittorie di ieri in casa di Genoa, Udinese e Venezia rispettivamente contro Salernitana, Crotone e Ternana, oggi si disputano altre tre gare (tutte in diretta tv su Italia 1). Ecco il programma.



Verona-Empoli (ore 15)



Cagliari-Cittadella (ore 18)



Fiorentina-Benevento (ore 21)



DOMANI:



Spezia-Lecce (giovedì ore 18)



Sampdoria-Torino (giovedì ore 21)