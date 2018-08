Altra serata di Coppa Italia, che vede impegnati tanti club di Serie A e B. Spiccano le eliminazioni delle tre neopromosse - Empoli, Parma e Frosinone - che cadono rispettivamente contro Cittadella, Pisa e Sudtirol. Ok il Cagliari contro il Palermo, grazie a una doppietta di Pavoletti, due gol anche per Berardi e Belotti nelle larghe vittorie di Sassuolo e Torino. Ecco tutti i risultati:



Chievo-Pescara 1-0

56' Rigoni (C)



Spezia-Spal 0-1

46' Petagna (SP)



Catania-Verona 2-0

33' Silvestri (C), 41' Marotta (C)



Empoli-Cittadella 0-3

16', 54' Scappini (C), 65' Finotto (C)



Cagliari-Palermo 2-1

31', 73' Pavoletti (C), 52' Nestorovski (P)



Entella-Salernitana 2-0

3' Currarino (E), 6' Mota (E)



Sassuolo-Ternana 5-1

9' Boateng (S), 23', 41' Berardi (S), 29' Duncan (S), 72' Defendi (T), 81' Magnanelli (S)



Sampdoria-Viterbese 1-0

75' Jankto (S)



Frosinone-Sudtirol 0-2

40' Costantino (F), 89' Turchetta (S)



Livorno-Crotone 0-1

61' Rohden (C)



Parma-Pisa 0-1

28' Zammarini (PI)



Torino-Cosenza 4-0

9' Baselli (T), 28', 66' Belotti (T), 67' Rincon (T)



Bologna-Padova 2-0

70' Dzemaili (B), 77' Dijks (B)



Brescia-Novara 6-7 d.c.r. (2-2 al 120')

10' Donnarumma (B), 49' Torregrossa (B), 71' Schiavi (N), 81' Sciaudone (N)