La Roma vince la Coppa Italia Primavera 2022-23. Nella finale dell'Arechi di Salerno i giallorossi dell'ex Guidi battono 2-1 la Fiorentina di Aquilani dopo i tempi supplementari e conquistano il trofeo per la sesta volta nella storia, il primo dal 2017. Decide il gol di Keramitsis al 115', su sviluppi di un calcio d'angolo, dopo che Krastev al 96' aveva pareggiato il momentaneo vantaggio giallorosso firmato da Misitano, arrivato dopo due minuti del primo tempo supplementare. Espulso al 76' il viola Comuzzo per doppia ammonizione. La Fiorentina non riesce a mettere in bacheca la quinta coppa di fila e abdica dopo quattro edizioni consecutive.



FIORENTINA-ROMA 1-2, IL TABELLINO



FIORENTINA: Martinelli; Comuzzo, Krastev (113' Biagetti), Lucchesi (117' Presta); Kayode, Berti (117' Nardi), Amatucci, Harder (94' Capasso), Favasuli (82' Vigiani); Distefano, Toci (94' Sene).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Romani, Chiesa, Ievoli, Gentile, Spaggiari.

All.: Aquilani.



ROMA: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori (90' Louakima), Pisilli, D’Alessio (90' Pellegrini), Cherubini; Cassano (117' Vetkal), Pagano; Padula (67' Misitano, 117' Majchrzak).

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Golic, Mlakar.

All.: Guidi.



Arbitro: Giuseppe Collu. Assistenti: Giuseppe Trischitta - Federico Pragliola. IV uomo: Luca Cherchi.



Reti: 92' Misitano (R), 96' Krastev (F), 115' Keramitsis (R).



Ammoniti Comuzzo (F), Padula (R), Lucchesi (F), Cherubini (R), Pellegrini (R), Krastev (F), Chesti (R), Nardi (F).



Espulso: Camuzzo per somma di ammonizioni.



Recupero: 3' st; 1' pts; 2' sts.