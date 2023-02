La Roma torna a giocare un quarto di finale di Coppa Italia all'Olimpico dopo sei anni (l'ultimo era stato Roma-Cesena del 2017) e da altrettanto tempo non centrava la qualificazione alle semifinali. Ci proverà questa sera, per la prima volta nella storia della competizione contro la Cremonese. Calcio d'inizio alle 21.



IL PERCORSO - I giallorossi arrivano a questo quarto di finale dopo aver eliminato, agli ottavi, il Genoa con un gol di Dybala. Ballardini cerca invece una seconda impresa dopo quella del Maradona di Napoli. Prima di portare i partenopei ai supplementari e di batterli per 3-2 (unica squadra a riuscirci assieme all'Inter, in questa stagione), i grigiorossi avevano eliminato nei precedenti turni la Ternana e il Modena.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawi; Volpato, Belotti. All: Mourinho



Cremonese: Sarr; Ferrari, Aiwu, Bianchetti; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Afena-Gyan; Dessers, Tsadjout. All: Ballardini.