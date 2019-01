Tocca alla Roma chiudere il turno degli ottavi di finale in Coppa Italia: i giallorossi giocano questa sera all’Olimpico contro la Virtus Entella. Con ben due categorie di differenza (i liguri militano in Serie C) il pronostico non può che essere a favore degli uomini di Di Francesco. Gli analisti 888sport.it li fanno planare bassissimo nelle loro previsioni e il successo è dato a 1,10 appena. Per i biancazzurri sarebbe già un’impresa portare gli avversari ai supplementari con un pareggio (offerto a 10,00), il colpo grosso all’Olimpico viaggia a 21 volte la posta. Forbice larga anche nelle scommesse secche sulla qualificazione: la Roma ai quarti, come riporta Agipronews, vale 1,06, l’Entella avanti è data a 9,00. Visto lo scarto in quota, i trader prevedono una goleada: l’Over 2,5 (almeno tre reti complessive) vale solo 1,28, quello extra large (Over 3,5, almeno quattro gol totali) viaggia a 1,76.