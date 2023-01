Roma-Genoa (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia.

Ancora senza il lungodegente Wijnaldum, Mourinho fa rifiatare Smalling e Dybala, che partono dalla panchina. Spinazzola, Zaniolo e Abraham sono in vantaggio nei ballottaggi con Tahirovic, Solbakken e Belotti.

Dall'altra parte Gilardino si affida al grande ex di turno Strootman. Oltre allo squalificato Hefti, indisponibili Ekuban e Pajac.

Chi passa il turno ai quarti troverà la vincente di Napoli-Cremonese, in campo martedì sera.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. (A disp. Svilar, Boer, Smalling, Celik, Vina, Camara, Cristante, Tahirovic, Bove, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Dybala, Belotti). All. Mourinho.



GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda. (A disp. Semper, Agostino, Matturro, Criscito, Vogliacco, Sturaro, Badelj, Galdames, Yeboah, Puscas, Ilsanker, Yalcin). All. Gilardino.



Arbitro: Feliciani, assistenti De Meo e Bottegoni, Cosso quarto uomo, Banti e Muto al Var.