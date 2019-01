Dopo la sfida delle 15 tra Lazio e Novara,. A scendere in campo, al Ferraris di Genova, sono. I padroni di casa, reduci da cinque vittorie nelle ultime sette partite in campionato, puntano su un super Quagliarella, mentre i rossoneri, che mercoledì prossimo saranno impegnati contro la Juventus per la Supercoppa Italiana, si affidano ancora una volta a Gonzalo Higuain, al centro di tante discussioni in chiave mercato, e senza Suso scommettono sulla qualità dell'ultimo arrivato Paquetá.13esima sfida in Coppa Italia tra Sampdoria e Milan: otto successi per i rossoneri, inclusi tutti gli ultimi sei in ordine di tempo. Il Milan ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in tre delle quattro occasioni in cui ha incontrato la Sampdoria: unica eccezione nel 1962, quando perse 0-1 a Genova. Considerando tutte le competizioni il Milan è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 sfide contro la Sampdoria, con otto successi e tre pareggi. La Samp non gioca gli ottavi di Coppa Italia in casa dal 2015/16, quando perse 0-2 proprio contro il Milan: reti di Niang e Bacca..