La finale più attesa, almeno a inizio anno. Maurizio Sarri contro il suo passato, la Juventus contro la squadra che almeno sulla carta avrebbe dovuto contenderle il titolo anche in campionato. La finale di Coppa Italia regala al Napoli l'opportunità di riscatto dopo una stagione, in campionato, al di sotto delle aspettative (sono 24 i punti di distacco tra le due squadre). Sarà una sfida tra CR7 - alla ricerca del trentaduesimo titolo - e Dries Mertens, da sabato sera il miglior marcatore all-time nella storia azzurra.Con i favori che, d'obbligo, sono ancora per la Juventus, con Sarri che cerca il primo titolo stagionale. Un trionfo della Juve è dato, secondo le quote, a 1.55, mentre un successo del Napoli arriva a quota 2.30. Ancora: una vittoria dei bianconeri nei 90' regolamentari è a 2.06, un successo partenopeo a 3.48. Risultato esatto? I bookies dicono 1-1. Juventus favorita, ma il risultato più probabile è un pareggio. La quota più bassa infatti è quella dell'1-1, dato a quota 6. I traders si aspettano comunque una partita equilibrata. La vittoria bianconera con un gol di margine è data a 3.60, quella del Napoli a 5.15. Difficile invece ipotizzare una goleada, tra due squadre non ancora al top dopo la lunga sosta forzata e di alto livello. Per i più temerari c'è l'opportunità anche di scommettere su un one-man show: una tripletta di un qualsiasi giocatore è data a 9. CR7 e Mertens sono allertati...