L'esordio della Juventus Under 23 è in programma per questa sera, a partire dalle ore 20.30, allo stadio Moccagatta di Alessandria. I bianconeri, dopo la sfida contro il Cuneo, giocheranno la terza e ultima partita del girone eliminatorio di Coppa Italia di Serie C contro l'Albissola. Tramite un comunicato ufficiale, è stato reso noto il programma della prossima giornata:



Domenica 26 agosto 2018



GIRONE A: ALBISSOLA – JUVENTUS U23 - Stadio "Aldo Gastaldi", Chiavari ORE 20.30