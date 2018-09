Risultati a sorpresa nelle gare del primo turno di Coppa Italia dilettanti giocato ieri tra le 48 squadre che hanno superato il turno preliminare, le 62 aventi diritto. In caso di parità al 90' subito i rigori hanno deciso il passaggio ai 32esimi di finale in programma domenica prossima, quando entreranno in campo le otto formazioni che hanno disputato la Frecciarossa Cup: Como, Chieri, Rezzato, Campodarsego, Sanremo, Matelica, Albalonga e Picerno. Si erano già qualificate Legnago, Pontisola, Pineto, Monterosi, Montevarchi, Real Forte Querceta, Seravezza e Taranto che hanno anticipato il 1° turno domenica scorsa 26 agosto.



La Massese in attesa di risolvere i problemi societari si è presentata a Savona con la Juniores guidata in panchina da Paolo Malfanti, successo in goleada per i liguri di mister Alessandro Grandoni: tripletta del bomber Francesco Virdis, doppiette di Tognoni e Fenati e gol di Grani. Secondo successo consecutivo del Casale di mister Francesco Buglio che dopo il 3-0 allo Stresa nei preliminari passa a Borgosesia con un guizzo di Pavesi (1' st).



Pokerissimo della Caronnese dell'ex Mazzoleni a Inveruno con doppietta di Villanova, reti di Piraccini, capitan Corno e Cominetti. Per i milanesi a segno De Maria e Chessa. L'Arconatese in dieci per 70' vince il derby con la Milano City con i gol dei colored Sow e Sarr (su rigore) rendendo inutile la rete di Cocuzza.



Pavia in 9 contro 11 dal 42' del primo tempo (espulsi Scognamiglio e Vernocchi) corsaro contro il Fanfulla alla "Dossennina" di Lodi con i centri del fratello di Balotelli, Enock Barwuah (6' pt) arrivato dal Ciliverghe e Mangiarotti su rigore, inutile la rete di Romano per i bianconeri lodigiani.